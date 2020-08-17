لطيفة تروج لكليب "خليني" بنظارة شمسية وشعر قصير

روجت المطربة لطيفة لكليبها الجديد "خليني خليني"، حيث نشرت عبر حسابها بـ"توتير" بوستر للكليب، تظهر فيه وهي ترتدي نظارة شمسية وبشعر قصير.

وعلقت لطيفة قائلة "خليني خليني.. قريبًا.. ‏استنوا أغنيتي الجديدة ⁧‫خليني‬⁩ قريبًا جدًا على قناتي على يوتيوب وجميع المنصات الإلكترونية".

وأعلنت المطربة لطيفة منذ فتره تأجيل أغنيتها الجديدة "خليني" بسبب الأحداث العصيبة التي تمر بها لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت.

وكتبت لطيفة عبر "تويتر": "والله حبايبى انتو وحشتوني أكثر، كان المفروض أنزل أغنيتي خليني خليني من خمسة أيام، ولكن بعد اللي حصل فى بيروت أجلتها".