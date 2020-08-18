سحر الأسطورة مستمر بعد عامه الـ77: 5 أعمال منتظرة لروبرت دي نيرو

لا يقل عطاءه، وإبداعه للسينما لا ينضب، مهما مر الزمن وكبر السن، لا يتأثر، مازالت طلته ساحرة، وأداءه شديد التميز، وعلى الرغم من اتمامه الـ77 عاما، فجمهور الممثل روبرت دي نيرو، على موعد مع 5 أعمال جديدة، بعضها انتهى من تصويرها، وغيرها تم الإعلان عنها، نرصدها في التقرير التالي.

The War with Grandpa

انتهى روبرت دي نيرو من تصويره، الفيلم الكوميدي الحرب مع الجد من إخراج تيم هيل، وسناريو لمات إمبر وتوم ج ستيل، ومأخوذ من كتاب لـ روبرت كيميل سميث، ومن المقرر عرضه 9 أكتوبر العام الجاري.

يحكي الفيلم عن حياة "الحفيد"، بيتر الذي يحاول استعادة غرفته، حيث شاركه فيها جده "إيد"، والذي يجسده "روبرت دي نيرو"، ويشارك في بطولة الفيلم الممثلة أوما ثورمان بالإضافة إلى كريستوفر والكن، ويوجين ليفي.

The Comeback Trail

انتهى دي نيرو من تصويره وهو من إخراج جورج جالو، والذي شارك في تأليفه مع جوش بوسنر ويجسد فيه دينيرو دور منتج سينمائي، ويشاركه البطولة النجم مورجان فريمان، ومن المقرر عرضه 13 نوفمبر العام الجاري.

Killers of the Flower Moon

يشارك دي نيرو بطولته مع ليونارد دي كابريو، والمأخوذ عن كتاب لديفيد جران، وسيناريو لإريك روث، وإخراج مارتن سكورسيزي.

Armageddon Time

يشارك في بطولته مع الممثل أوسكار إسحاق وآن هاثاواي ودونالد ساذرلاند إلى كيت بلانشيت، ويخرجه جيمس جراي

After Exile

ويحكي عن حياة رجل بعد قضاء ثماني سنوات في السجن بتهمة القتل.. ومن المقرر أن يخرجه Nick Cassavetes