تربية رياضية بجامعة المنصورة تجري اختبارات القدرات حتى 20 أغسطس

قال الدكتور أحمد عبدالعظيم عميد كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، إن الكلية تجرى اختبارات لعدد 200 طالب يوميا، يتم تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة، مع اتباع إجراءات احترازية مشددة، تحت إشراف لجنة التحكيم المتمثلة في أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

جاء ذلك خلال فعاليات اختبارات القدرات للالتحاق بكلية التربية الرياضية، التي تقام في ظل اتباع إجراءات احترازية مشددة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، وإشراف عميد كلية التربية الرياضية، خلال الفترة من 8 إلى 20 أغسطس 2020، بملاعب الجامعة والصالة المغطاة بالقرية الأولمبية بالجامعة.

وأضاف عميد الكلية، في تصريح صحفي، أن الاختبارات لكل طالب تتم على مدار يومين، يتم خلال اليوم الأول إجراء اختبار الطول والوزن واختبار القوام للتعرف على كون الطالب لائقا أم غير لائق فيهما، واختبار بدنى خاص بالوثب العريض من الثبات واختبار 800 متر عدو واختبار المهارة في اللعبة التي يختارها الطالب بحيث يعد الطالب لائقا إذا حصل على حد أدنى 60 درجة من إجمالي 100 درجة مجموع الاختبارات الثلاثة.

وأشار إلى أن اليوم الثاني للاختبار الخاص بكل طالب، يتم خلاله اختبار الهيئة، الذى يتم خلاله عرض كل طالب على حدة، أمام لجنة مكونة من عمداء كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة السابقين، حيث يتم اختبار شخصية الطالب، ومعرفة الهدف من رغبته فى الالتحاق بكلية التربية الرياضية.