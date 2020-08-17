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عزيز الشافعي يحتفل بالمليون الأول لأغنية "سقفة كبيرة"

كتب:

ياسمين محمود
11:32 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
أحمد بتشان

أحمد بتشان

احتفل الملحن عزيز الشافعي بتحقيق أغنية "سقفة كبيرة" لأحمد بتشان المليون الأول عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

"سقفة كبيرة"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وإنتاج "نجوم ريكوردز" مع "هاي واي"، وهي رابع أغان "بتشان" من ألبومه الجديد.

وحقق أحمد بتشان نجاحا بطرحه العديد من الكليبات مثل "بعد غيابه"، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وجرى تصويرها بقيادة المخرج عماد قاسم، و"بيني وبينك" من كلمات أحمد الماكلي وألحان رامي جمال وتوزيع إيهاب فاروق، وقبلها أغنية "لازم أفهم" وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزع خالد عز.

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