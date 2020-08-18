لطيفة عن أغنيتها الجديدة "خليني": روشة ولون جديد

كشفت الفنانة التونسية لطيفة، عن انتهائها رسميا من تسجيل أغنيتها الجديدة "خليني"، التي من المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

قالت لطيفة لـ"الوطن"، إن الأغنية "روشة"، ولون جديد عليها لم تقدمه من قبل، وسيتفاجئ الجمهور به فور طرحه.

عن "لوك" شكلها فى بوستر الأغنية قالت: "اللوك سيتماشى مع لون الأغنية، لوك روش زي الأغنية".

وأعلنت المطربة لطيفة منذ فتره، تأجيل أغنيتها الجديدة "خليني"، بسبب الأحداث العصيبة التي تمر بها لبنان، عقب انفجار مرفأ بيروت.

وكتبت لطيفة عبر "تويتر": "والله حبايبى انتو وحشتوني أكثر، كان المفروض أنزل أغنيتي خليني خليني من خمسة أيام، ولكن بعد اللي حصل فى بيروت أجلتها".

وكتبت لطيفة، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، "أمنية شخصية أطلبها من كل مواطن عربي لازم كلنا نقف وقفة إنسانية وتاريخية مع بيروت أمنيتي يتأسس صندوق خاص في كل بلد للمساعدات الإنسانية لكل المتضررين #وقفة_عز_مع_بيروت".