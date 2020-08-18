مجلس الوزراء يقرر علاج شاب يعاني من ورم في المخ

استجاب الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، لاستغاثة شاب يعاني من ورم في المخ، وتسعى أسرته لإدخاله معهد الأورام للعلاج، قائلا: "يبعتلنا الأوراق والتقارير الطبية والعمليات والأشعة".

وتابع خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري "هنشوف محتاج إيه بالضبط، سواء عمليات تانية أو إشعاع، وهندخله سواء معهد الأورام، أو المكان اللي محتاج يدخله، بس قبلها نعمله فحوصات أعلى من اللي كان عاملها من خلال أكبر أساتذة للأورام في مصر، بعد كدة هنتكفل بحالته وعلاجه على نفقة الدولة".

وكان محمد رفعت، شقيق شاب يدعى "محمود"، استغاث لإدخاله لمعهد الأورام للعلاج، وذلك خلال فقرة "سجل شكوتك"، ببرنامج "مساء dmc"، قائلا: "أخويا كان بيعاني من ورم في المخ، وعمل عملية يوم 5-1 الورم رد بعد شهرين ونص من تاريخ العملية، وعملنا عملية تانية، والورم رد بعد العملية التانية بأسبوعين، وحركته في الجنب اليمين ماتت، لحد ما توقفت تماما، واخد جلسات إشعاع دماغه عليت تاني والورم ظهر".

وتابع: "الدكتور قاله دة أقصى حاجة ممكن نوصل لها، احنا عملنا العمليتين في مستشفى الاسماعيلية التخصصي ونفس الدكتور، وكل ما نقوله يقول خليه ياخد مسكن أو يعمل عملية، قولناله هو كل شوية هيعمل عملية بالرغم أن الورم حميدي؟ وبناشد وزارة الصحة انها تدخل"