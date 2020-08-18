سلمى حاتم بعد إنصافها بالتظلمات: أصبحت 97% بإضافة 35 درجة وهدخل إعلام

أعربت الطالبة سلمى حاتم، عن سعادتها البالغة، بعد أن حصلت على 35 درجة إضافية في اللغة العربية بالثانوية العامة، عقب تقدمها بتظلم، مؤكدة أن النتيجة أوضحت أنها حصلت على 40 في اللغة العربية من 80، وظنت أن هناك خطأ بالنتيجة، "الحقيقة روحت اتظلمت، ولما روحت لاقيت مكتوب على الورقة من بره أصلا 75 درجة، بس هي انتقلت في الكشوفات بالغلط".

وأضافت "حاتم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أنها كانت تتمنى الالتحاق بكلية الإعلام، وعندما تفاجئت بدرجاتها لم تيأس، ورفضت مليء الرغبات الخاصة بالتنسيق حتى ظهور نتيجة التظلمات، "قولت أأجل التنسيق لحد ما أشوف التظلم، بس الحمد لله.. إن شاء الله دلوقتي هدخل إعلام".

ووجهت الطالبة الشكر لوزارة التربية والتعليم، فذكرت أن من تسبب في هذا الخطأ الفادح، تم التحقيق معه على الفور، وبعد اكتشاف الخطأ بربع ساعة تم طبع شهادة نجاح أخرى بالدرجات الجديدة، والوزارة أعطتني حقي: "أنا لو كنت جبت في اللغة العربية مثلا 50 من 80 مكنتش اتظلمت، بس أني أنقص 40 درجة قولت حاجة صعبة أوي ومصدقتهاش ولا أهلي كمان".

وأوضحت أنها خاضت امتحانات الثانوية العامة في وقت صعب جدا، فالعام الجاري كان به ظروف سيئة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مضيفة: "كنت مستنية لحظة النتيجة تعوضنا على الفترة اللي تعبت فيها جدا، لم أيأس تماما، كنت واثقة أني هاخد درجات كثيرة في التظلم، كنت مبسوطة أوي، أنا كنت 88% بقيت 97% بقى عندي جناحين وطرت من الفرحة".