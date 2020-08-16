الإبراشي: الدول التي احتفلت بالانتصار على كورونا حالها الآن "لف وارجع"

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن بعض الدول الأوروبية تعاني الآن بسبب إعادتها الحياة بشكل كامل في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، ما ترتب عليه ارتفاع أعداد الإصابات ما جعلها تفرض شروط قاسية وتحجم الحياة العامة.

وأشاد الإبراشي، بالإجراءات التي تتبعها الدولة المصرية، في مواجهة كورونا والتي أدت لتراجع عدد المصابين، وتابع: "الدول التى احتفلت بالانتصار على كورونا حالها الآن لف وأرجع".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن بعض الدول الغربية تتحدث الآن عن الموجة الثانية للفيروس القاتل، مشدداً على أن ذلك يجعلنا أكثر حرصاً في اتباع الإجراءات الطبية والاحترازية.

وشدد على أن هناك استهانة من قبل بعض المصريين فى الإجراءات المعمول بها فى مواجهة فيروس كورونا، كونهم يرون أن عدد الإصابات تراجع بشكل كبير، وتابع:"اعتقدوا ان التراجع دليل على انتهاء الجائحة وهذه استهانة.. نعم هناك استهانة من قبل المواطنين".