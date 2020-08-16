وائل الإبراشي: وسائل النقل كالخبز بالنسبة للمصريين

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن وسائل التنقل جزء أساسى من أجندة الحياة اليومية للمصريين، وجزء أساسى من همومهم خاصة من لا يمتلك سيارة خاصة ويعتمد بشكل أساسى على مترو الأنفاق والسكك الحديدية ووسائل النقل العام.

وأضاف الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "وسائل النقل فى أجندة المصريين مثلها مثل الخبز".

وتابع، أن افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، تم بسواعد مصرية، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد اليوم أنه يعمل على توفير وسائل نقل وطرق تتناسب وحاجة المواطن المصرى، وتوفر له كافة وسائل الراحة.