5 بحيرات و4 سدود لحماية مدينة الطور من أخطار السيول

قام المهندس عبد الرحمن فريد، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، بجولة تفقدية لمشروع حماية مدينة طور سيناء من أخطار السيول، ضمن المرحلة الثانية لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول.

وتابع مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، خلال جولته نسبة التنفيذ ببحيرات اسلى، والثمان، وبدر، واملاحة، والاعوج، والحواجز التي تقام عليها، لتخزين مياه السيول والأمطار، والاستفادة منها في اغراض الشرب والزراعة.

وقال مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، إن مشروع حماية مدينة الطور يتضمن 5 بحيرات سعة كل بحيرة 5 مليون متر مكعب من المياه، و 4 سدود إعاقة ، بتكلفة تتخطي 277 مليون جنيه.

وأشار إلى أن نسبة التنفيذ بالمشروع تتماشى مع البرنامج الزمني للعملية.

وشدد على الشركة المنفذة للمشروع، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بجميع المواقع للعملية