بـ150 مليون جنيه.. بدء المرحلة الثانية لتطوير مدينة الطور في ديسمبر

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بدء المرحلة الثانية من تطوير مدينة الطور بتكلفة مبدئية تقدر بنحو 150 مليون جنيه في ديسمبر المقبل.

وأوضح المحافظ أن المرحلة الأولى من التطوير ستنتهي بنهاية هذا العام بافتتاح عدة مشروعات تنموية وخدمية بالمدينة، وذلك بتكلفة تجاوزت 150 مليون جنيه.

وقال إن المرحلة الثانية تشمل تطوير طريق الجبيل بطول 5 كيلو مترات، وبوابة مدخل كمين الساحل، وقصر الثقافة، ورصف طريق وادي ميعر، وبعض الطرق الداخلية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ يرافقه اللواء علاء أبو دنيا مدير عام الشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، واللواء نادر حنفي السكرتير العام، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ بمدينة الطور، لوضع اللمسات النهائية لافتتاح عدة مشروعات تنموية وخدمية.

وأضاف "فودة" أن اهم المشروعات التي سيتم افتتاحها هي ممشي أهل مصر بتكلفة 25 مليون جنيه، وتطوير الكورنيش بطول 5 كيلو مترات بتكلفة 20 مليونًا، بجانب توسعة الطريق من الشاطئ العام حتي مبنى المحافظة بتكلفة 15 مليونًا، إضافة إلى شارع 306، وازدواج شارع حي النادي بطول 1200 متر وبتكلفة 11مليونًا.