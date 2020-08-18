رقمنة التعليم العربي في ظل كورونا: الإمارات تناقشه على تويتر

حالة من النقاش سادت موقع تويتر للتغريدات القصيرة، فيما يخص نظام تعليم الإمارات في وقت كورونا، وذلك بعد أن شهد وزير التربية والتعليم الإماراتي حسين الحمادي، اللقاء الافتراضي مع مؤسسات التعليم العالي، لمناقشة خطط المؤسسات لبداية العام الأكاديمي 2020/ 2021، في ظل الإجراءات الاحترازية لتحقيق بيئة تعليمية آمنة، في ظل جائحة كورونا، وهو الأمر الذي تهتم به كل الدولة العربية.

الإمارات

الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي الدكتور محمد المعلا، ورؤساء الجامعات والمسؤولين والمختصين، يهدف إلى مناقشة الخطط المُعدة من قبل الجامعات لبدء العام الدراسي في أثناء الجائحة ومناقشة الاتجاهات والتحديات المتوقعة من أجل ضمان استمرار العملية التعليمية في الجامعات بفاعلية وجودة على جميع المستويات، بحسب وسائل إعلام إماراتية.

مصر

التقى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمناقشة خطة الاستعداد للعام الدراسى المقبل 2020 /2021.

وناقش الجانبان التصورات المبدئية لخطة العام الدراسى المقبل، والتى سيتم الإعلان عنها كاملة أول سبتمبر المقبل، وبعض الحلول المقترحة لشكل ونظام الدراسة، للوصول إلى القرار الصحيح الذى يضمن استمرار العملية التعليمية للطلاب بالشكل الذى نحافظ به على سلامتهم وصحتهم، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

السعودية

وفي السعودية أعلن وزير التعليم السعودي، السبت، أنه سيجري استئناف الدراسة لجميع المراجل التعليمية في المدارس الحكومية السعودية عن بعد خلال الأسابيع السبعة الأولى من العام الدراسي الجديد، وذلك كإجراء احترازي في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب سكاي نيوز.

وقال الوزير حمد بن محمد آل الشيخ في تصريحات بثتها قناة الإخبارية السعودية إنه وخلال تلك الفترة سيجري "تقييم الوضع للنظر فيما يتبقى من أسابيع الدراسة بالفصل الأول من العام الدراسي".

الجزائر

وفي الجزائر تحدث وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، عن الاجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال السنة الجامعية الحالية، والاستعداد للدخول المقبل 2020/2021.

وقال الوزير "ان الوضعية الاستثنائية الحالية التي تعرفها البلاد، جراء تفشي وباء كورونا، أثرت على وضعية القطاع مثل القطاعات الأخرى، ودفعت بالقطاع الى ابتكار حلول بديلة ترتكز على تفعيل نمط التعليم عن بعد من خلال الوسائط المتاحة".

المغرب

أعلنت وزارة التعليم المغربية أنها لم تحسم بعد بشكل قاطع "النموذج التربوي الذي سيتم اعتماده خلال الموسم الدراسي المقبل، وهل سيلتزم التلاميذ بالحضور للمدارس أم سيتم تعليمهم عن بعد أم ستطبَّق الطريقتان معاً.

وشددت الوزارة على أن القرار بهذا الشأن سيأخذ في الاعتبار "تطور الوضع الوبائي في بلادنا، وما يتطلبه من إجراءات احترازية ووقائية".