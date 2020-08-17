"عبدالغفار": الدولة تقود أزمة كورونا بشكل مؤسسي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الدولة تقود أزمة كورونا بشكل مؤسسي منذ بداية الأزمة في فبراير الماضي، وعلى مدار الأشهر الماضية نجتمع من خلال اللجنة الطبية لإدارة الأزمة أو اللجنة العليا لإدارة الأزمة مع رئيس الوزراء في الأسبوع مرتين أو أكثر.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه من خلال المتابعة الدورية، اطمأن أمس رئيس الوزراء على الاجراءات المتبعة في الوقت الحالي استعداداً لأي تطور لانتشار الفيروس أو ما يطلق عليه الموجة الثانية.

وأشار إلى أن الوزارة لديها نظام عمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والأجهزة المعنية مع الدولة للتعامل الطبي، والمستشفيات الجامعية اجتمعت مع المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية منذ 3 أيام وأخذنا عدة قرارات من ضمنها الإبقاء على القوة الضاربة في المستشفيات الجامعية لمساعدة وزارة الصحة البالغ عددها 31 مستشفى منتشرة أكثرها في نطاق القاهرة الكبرى وبالمحافظات.

وأوضح أن هذا القرار يهدف لمتابعة الموقف بعد إجازة العيد وفترة الصيف لمدة أسبوعين لتقييمه بعد ذلك في مطلع سبتمبر، لاتخاذ قرار إبقاء المستشفيات بكامل طاقتها أو إغلاق البعض، إذ وصلت الحالات في بعض المستشفيات لـ7 أو 8 حالات فقط ويمكن حالتين أو ثلاثة، "منقدرش نخلي مستشفى بالكامل مقفولة على حالتين أو تلاتة بنقدر نجمع الحالات في مستشفى أو اتنين، لأننا عندنا دور هام في علاج المرضى".