أحمد سعد: أويد قرار النقابة في وقف إسفاف المهرجانات

وجه المطرب أحمد سعد، الشكر والتقدير للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على تواصله الدائم مع الفنانين، مؤكدا أن النقابة والمطربين كان بينهم سورا كبيرا للغاية، ولكن شاكر جعل النقابة موجودة داخل حياة كل فنان.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc"، أن أغنية 100 حساب، التي غناها مع مغني المهرجانات حسن شاكوش، كانت سجلت قبل قرار وقف شاكوش.

وأوضح الفنان، أن التنازلات الخاصة بالأغنية والأوراق الخاصة بها، تم توثيقها منذ عامين، وتم تسجيل الأغنية قبل قرار إيقاف حسن شاكوش، "احترمت جدًا قرار وقف مغنيو المهرجانات، وكنت داعم قوي لهذا القرار".

وتابع: "أولادي بيقولوا جوه المهرجانات كلام مش مقبول، عمر المواطن المصري والعربي ما يحب الإسفاف، احنا اتربينا على الطرب، أنا مع قرار النقابة ضد الإسفاف".