أحمد سعد عن غنائه "100 حساب" مع شاكوش: كنت بحاول أصلح صورته

تحدث الفنان أحمد سعد، عن قرار التحقيق معه في نقابة المهن الموسيقية، على خلفية أغنية "100 وش"، بسبب غنائه مع مغني المهرجانات حسن شاكوش، موضحًا أنه سيشرح أمام لجنة التحقيق الجانب القانوني في تلك الأزمة، حيث جرى التعاقد على تلك الأغنية منذ سنتين، أي قبل وقف شاكوش.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، مع الإعلامي عمرو خليل، أنه كان يسعى من خلال هذه الأغنية، أن يُصلح الصورة الذهنية لدى المواطنين والنقابة عن حسن شاكوش، "نقول من خلالها أنه صوته حلو، وأن كلمات أغانيه هتبقى مقدمة".

وتابع: "يعني أمال هيظهر شاكوش قدامهم أنه بقى كويس أزاي، هيروح يعني يخبط على باب النقابة، ويقولهم افتحوا أنا بقيت مؤدب؟!، ما لازم ده يتم من خلال عمل فني"، موضحًا أن شركة إنتاج كانت مسؤولة عن تنزيل الأغنية، ولم يتم تخطي أي فرد، وتم التواصل مع هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية قبل تنزيل الأغنية.

وواصل: "احترامًا للنقابة قلنا لشركة الإنتاج متنزلوش الأغنية، وتواصلنا مع هاني شاكر، وقال إنهم بيفكروا يعملوا لهم شعبة داخل نقابة المهن الموسيقية على غرار شعبة الراب، وقالنا اللجنة هتتعقد بعد 10 أيام، انتظرنا 10 أيام، وقعدنا فترة بعدها طويلة، ولم نتلقى رد فالأغنية نزلت".