القوات الإماراتية تشتبك مع 8 قوارب مخالفة داخل المياه الإقليمية

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، أمس الاثنين، أن دوريات جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل الإماراتية، رصدت اختراق عدد من قوارب الصيد المخالفة للمياه الإقليمية.

ووفقًا لما نقلته "سكاي نيوز"، فإن الرصد تم شمال غرب جزيرة صير بونعير، حيث عملت زوارق حرس السواحل بمحاولة إيقاف قوارب الصيد، إلا أنها لم تمتثل للأوامر.

وأوضح جهاز الحماية، أن 3 زوارق مطاردة، تم تحريكها للدعم والإسناد، حيث تم التأكد من وجود 8 قوارب صيد مخالفة.

وقامت زوارق حرس السواحل بمحاولة إيقافها، لكنها لم تمتثل للأوامر، وعليه تم تطبيق قواعد الاشتباك.