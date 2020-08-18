مسعف يرد 6 كيلو ذهب لأصحابها بعد عثوره عليها في حادث سيارة

حكى المسعف عصام محمد، تفاصيل عثوره على مبلغ مالي 10 آلاف جنيه، و6 كيلو ذهب، بصحبة أحد المصابين في حادث سيارة.

وقال عصام، خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إنهم تلقوا بلاغ عبر الخط الساخن للإسعاف، بوقوع حادث بالطريق الشرقي بعد بوابة حلوان بطريق بني سويف.

وأشار إلى أنهم توجهوا على الفور لمكان الحادث، ليجدوا سيارة مقلوبة، ومصاب، وقاموا بعمل الإسعافات الأولية للمصاب، ثم قاموا بالبحث عن آماناته، لمعرفة بياناته، وأنه فور ركوبه لسيارة الإسعاف، اتجهوا لسيارته، وأحضروا منها بعض الحقائب، التي كانت موجودة فيها.

وأضاف: اتجهنا به لمستشفى الصف المركزي، قلبنا في الشنط اتفاجأت بـ6 كيلو دهب، وتليفونين موبايل، و10 آلاف جنيه، وأبلغت المسؤولين، قالوا لي حرص على الشنطة، عشان دي أمانات كبيرة.

ولفت إلى أنهم أجروا اتصالًا بآخر رقم اتصل به هاتفه المحمول، واكتشفوا أن المصاب يعمل في شركة للذهب، وقاموا بتسليم الأمانات للشركة عبر محاضر رسمية، بواسطة الشرطة.