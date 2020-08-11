"الوطنية للانتخابات": نتابع اللجان باستمرار وسيارات الإسعاف متوفرة

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تتابع عن كثب منذ الصباح الباكر، دخول الناخبين والمرشحين والمتابعين اللجان، فضلًا عن القاضي والموظفين الذين يعملون معه بالكمامات، فالجميع يرتدي الكمامة، كما أن الجهة التي تعاقدت معها الهيئة بتعقيم اللجان، عقمت منذ أمس اللجان الفرعية، وستقوم بنفس المهمة اليوم، بعد انتهاء عملية التصويت.

وعن مدى زيادة مدة التصويت لأكثر من يومين، أكد إبراهيم، خلال حوار خاص على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه وفقًا وطبقًا للجدول الزمني، فإن الانتخابات تُجرى على يومين، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن هناك اتفاقًا بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الصحة والسكان بتوفير سيارة إسعاف لمجموعة من المجمعات الانتخابية.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن سيارات الإسعاف مزودة بأطقم طبيبة، وفي حالة الإبلاغ عن أي حالة مصابة، تتوجه اللجان الطبيبة على الفور للجنة الفرعية التي بها الحالة، وتبحثها على الفور وتتعامل معها، "أحد القضاة اليوم بإحدى اللجان تعرض لوعكة صحية، الطاقم الطبي تعامل معه على الفور ونُقل للمستشفى، وجرى تكليف قاضٍ آخر بمباشرة العمل داخل اللجنة".