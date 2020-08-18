"الأرصاد" تتوقع تحسن الطقس اليوم وغدا.. وتحذر من "رطوبة أغسطس"

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ هناك تحسنًا في الأحوال الجوية اليوم وغدًا، مضيفًا "ومع بداية من يوم الخميس سنعود للأجواء الطبيعية وستكون درجات الحرارة حول معدلات 35 درجة مئوية، مع ارتفاع نسب الرطوبة".

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدي البلد، إنَّ "شهر أغسطس ما زالت فيه نسب الرطوبة مرتفعة، ودرجات الحرارة لا تزيد خلاله على المعدلات الطبيعية بخلاف الأعوام الماضية التي كانت ترتفع فيه درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بصورة ملحوظة".

وتابع أنَّه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة اليوم من 33 إلى 34 درجة مئوية، موضحًا "سنشعر بذلك في الأماكن المكشوفة، كما أن نسب الرطوبة من الممكن أن تنخفض نسبيًا عن الأيام الماضية وستتراوح بين 75 إلى 80%".

واستكمل أنَّه رغم أن السواحل الشمالية نسب الرطوبة فيها مرتفعة عن القاهرة، لكن درجات الحرارة ستنخفض هناك من 29 إلى 31 درجة مئوية، وبسبب متوسط درجات الحرارة على السواحل المطلة على البحرين المتوسط والأحمر ستكون الأجواء هناك ممتعة خصوصا مع الاقتراب من الشواطئ.