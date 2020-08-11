الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية صباحا.. والعظمى بالقاهرة 34

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس غدًا الأربعاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة، وأن يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا.

كما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا، مع نزول الشبورة المائية صباحًا، وأن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 78 %.

وتوقع الخبراء، أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء طقس شديد الحرارة، وتنشط الرياح المعتدلة أحيانًا، مع توقعات بفرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بحلايب وشلاتين جنوب مصر.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود ليلًا طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، وفي السواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة فالعظمى هي 34 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 ، ومطروح العظمى 29 والصغرى 24 ، وسوهاج العظمى 38 والصغرى 28 ، وقنا العظمى 39 والصغرى 28 ، والأقصر العظمى 40 والصغرى 29، وأسوان العظمى 42 والصغرى 30.