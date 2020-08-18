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شيخ الأزهر يهنئ الرئيس بالعام الهجري الجديد: جعله الله عام خير وبركة

كتب:

عبدالوهاب عيسي
09:22 ص | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
شيخ الأزهر

شيخ الأزهر

هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب والأمة العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول "العام الهجري الجديد".

وقال "الطيب" في تهنئته: "في هذه المناسبة التاريخية التي غيرت مجرى العالم، ندعو جميعًا للعمل على نشر القيم والأخلاق الإسلامية الحميدة في مجتمعاتنا، وتعزيز قيم الأخوة والتسامح والرحمة التي جسدتها الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة للهجرة النبوية الشريفة بين جميع البشر، ليعُم الخير والأمن والسلام على البشرية جمعاء".

وأكّد الإمام الأكبر ضرورة أن يستلهم الشباب القيم النبيلة لهذه الرحلة المباركة، وترسيخها في حب الوطن، والسعي إلى بنائه بالأمل والعمل والكفاح، وتقديم كل التضحيات من أجل رسم مستقبل مشرق لوطننا الحبيب، سائلًا المولى –عز وجل- أن يكون هذا العام الجديد عام خير وبركة، وأن تنعم الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بمزيد من الازدهار والرخاء والأمن والاستقرار.

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