آلاف الأرجنتينيين يتظاهرون ضد إجراءات الحجر لمواجهة كورونا

تظاهر آلاف الأرجنتينيين في بوينوس إيرس ومدن أخرى احتجاجًا على إجراءات الحجر التي تفرضها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في وقت تشهد البلاد ارتفاعًا حادًا في أعداد الإصابات.

ونظم التجمع في بوينوس إيرس، وفقًا لقناة "فرانس 24" الفضائية اليوم الثلاثاء، استجابة لدعوة اطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعم من المعارضين للرئيس ألبرتو فرنانديز بعد إعلان الحكومة الجمعة الماضي تمديد إجراءات الحجر في منطقة بوينوس ايرس حتى 30 أغسطس الجاري، وهي منطقة تتركز فيها 90% من حالات الإصابة المسجلة في الأرجنتين.

واختلطت الشعارات المناهضة لإجراءات الحجر بأخرى معارضة لإصلاح قضائي أطلقته السلطات، ويطالب المتظاهرون بتدابير لمواجهة انعدام الأمن والفساد.

والتجمع في بوينوس إيرس ليس الأول من نوعه لكنه الأضخم من الناحية العددية، كما نظمت احتجاجات مماثلة في مدن رئيسية في الأرجنتين أيضًا.

وتأتي الاحتجاجات في وقت أطلق الرئيس فرنانديز في خطاب ألقاه الإثنين دعوة لجميع الأرجنتينيين إلى الوحدة في مواجهة الوباء.

واستنادا إلى أحدث حصيلة، سجلت الأرجنتين 294.556 إصابة بفيروس كورونا المستجد و5.750 وفاة، ومنذ 7 أيام بات عدد الإصابات اليومية الجديدة يتجاوز 5 آلاف إصابة.

وفي 20 مارس الماضي فرضت الحكومة حجرًا صحيًا على كامل الأراضي الأرجنتينية لكنها عادت لاحقًا وخففته في معظم أرجاء البلاد.