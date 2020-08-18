"القوى العاملة" تعيين 183 شاباً بدمياط بينهم 10 من ذوي القدرات

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط 183 شاباً بينهم 10 شباب من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغ عددهم 598 شاباً، كما تمّ توفير 28 فرصة عمل.

وأوضحت منى الأطروشي مدير مديرية القوى العاملة بدمياط، في تقريرها الشهري للوزير عما تمّ إنجازه خلال يوليو الماضي، أنَّ المديرية تلقت 18 شكوى عمالية منها 17 شكوى فصل، تمّ تسوية 3 منها، وتحويل 4 شكاوى للقضاء، وحفظ شكوى ومازال 10 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة ، كما تم استخراج 177 شهادة قياس مستوى مهارة، ومثلها رخصة مزاولة حرفة لـ177 عاملا من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

كما أجرت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية تفتيشا على 182 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكّد من عدم إصابة أي فرد، وأسفر التفتيش عن تحرير 4 محاضر، و18 مذكرة غلق إداري.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد أجرت المديرية تفتيشا على 298 منشأة تفتيش دوري نهاري، وإعادة التفتيش على 140 منشأة وتحرير محضرين لمخالفة أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003.