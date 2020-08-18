وكيل "صحة دمياط" خلال اجتماعه بمديري المستشفيات: سنحاسب المقصرين

عقد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، اجتماعا بمديري المستشفيات في المحافظة.

وشدد عبد الجواد خلال الاجتماع، على محاسبة المقصريين في حق المريض، مطالبا بضرورة انضباط الفرق الطبية والتزامه بمواعيد الشفتات، لافتا إلى أنه لا مجال للتهاون.

وفيما يخص العيادات الخارجية، وجهت بعمل اكلاشية باسم العيادة أو الطبيب، وتوقيع الطبيب عليه مع ضرورة عمل منفذ منفصل لصرف التذاكر.

كما طالب بالاهتمام بتدريب الأطقم الطبية، لرفع كفاءتها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد بدران وكيل مديرية الصحة، والدكتور محمد فهيم مدير الطب العلاجي والدكتور أشرف العزب مدير المستشفيات، ودكتورة شيماء البشبيشي مدير الطوارئ ودكتور محمد الغباشي مدير التدريب بالمديرية.