تجهيز 6 لجان لامتحان الثانوية العامة "الدور الثاني" في مطروح

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، انتهاء مديرية التربية والتعليم بمطروح من الاستعدادات النهائية للدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة والتي تنطلق السبت المقبل.

وقال "النيلي"، اليوم، لـ"الوطن"، إن مطروح تضم 6 لجان ثانوية عامة في الدور الثاني، لافتا إلى أنه سيدخل الامتحان 130 طالبا وطالبة، في مدن الحمام والضبعة ومرسى مطروح والسلوم وسيوة، بالإضافة إلى مدينة سيدي براني.

وأشار إلى أن جميع اللجان سيتم رشها وتعقيمها من الداخل، بالإضافة إلى تجهيز الاستراحات للمراقبين ورؤساء اللجان بالفرش وتنظيفها وتعقيمها وتوفير جميع احتياجاتهم وتوفير المناخ المناسب للطلاب والعاملين في الثانوية العامة.