زعيم المعارضة التركية يسخر من مطالبة أردوغان بتعويض قدره 2 مليون ليرة

علق رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال كليتشدار أوغلو، على الدعوى القضائية المرفوعة بحقه من قبل الرئاسة التركية، بسبب اتهامه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعائلته، بالفساد وتحويل الأموال للخارج، قائلًا "كان عليك فتح القضية بحق الكونجرس الأمريكي، وطلب مليوني دولار وليس مليوني ليرة تركية"، في إشارة منه لاتهامات مشابهة وجهها الكونجرس في وقت سابق لأردوغان.

وذكر موقع "يني تشاغ" التركي، أن دفاع الرئيس التركي رفع دعوى قضائية بتعويض قدره 2 مليون ليرة تركية ضد زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، بسبب هجوم الأخير على الرئيس وعائلته، واتهامهم بتحويل الأموال للخارج، وذلك خلال مقابلة له مع جريدة "جمهورييت" التركية، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وقال زعيم المعارضة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن أردوغان الذي لم يظهر قلقًا، عندما قال الكونجرس الأمريكي؛ أنه "سيحقق في أصوله"، فتح اليوم دعوى قضائية بمقدار مليوني ليرة تركية ضدي لأنني قلت لهم أعيدوا الأموال إلى الوطن، مضيفًا "كل من الدعوى القضائية والتعويض المطلوب خاطئ".

وأضاف رئيس حزب الشعب، موجهًا حديثه لأردوغان: "كان عليك فتح القضية أمام الكونجرس الأمريكي وطلب مليوني دولار وليس مليوني ليرة تركية".

وكان قد أعلن محام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه تقدم للقضاء برفع دعوى قضائية للحصول على تعويضات بقيمة مليوني ليرة تركية، ضد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو.

فيما رد دفاع زعيم حزب الشعب الجمهوري، على الدعوى القضائية المرفوعة ضده قائلا إن الشعب التركي يعرف جيدًا أن "كليتشدار أوغلو" يقول الحقيقة.