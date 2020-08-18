مجموعة العمل الليبي: أردوغان لن يتوقف إلا بعد الاستيلاء على نفط ليبيا

أكد خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، أن مصر تمثل الدرع الآمن لليبيا، والحائط الأخير الذي يحمي ظهور الليبيين، وذلك بعد تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن "مدينتي سرت والجفرة خط أحمر للأمن القومي المصري".

وقال "الترجمان"، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، إن الاتفاق التركي القطري مع حكومة الوفاق، لتعزيز قدرات تشكيلاتها العسكرية، يهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة للخطة التركية.

وتوقع قيام "حرب سرت الكبرى"، مضيفًا: "الليبيون مستعدون للذود عن الوطن، حتى آخر قطرة من دمائهم".

واعتبر الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لن يتوقف عن تدخله "السافر"، إلا إذا حقق مآربه من الهجوم على ليبيا، وذلك من خلال الاستيلاء على الحقول النفطية.

وأضاف أن دخول القوات التركية المدعومة أوروبيًا على الشريط البحري الليبي، الذي يحوي تريليونات من الغاز الطبيعي، يكفي أوروبا لـ30 عامًا.

وأشار إلى أن التدخل المباشر لـ"الاستعمار التركي"، تم تحت سمع وبصر ألمانيا، حيث أن اتفاق برلين يعتبر الغطاء الرسمي، من خلاله يتدخل أردوغان بذلك الشكل "السافر" في ليبيا، بحد تعبيره.