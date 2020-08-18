وزير الداخلية الهندي يعود إلى المستشفى رغم شفائه من كورونا

دخل وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، المستشفى مرة أخرى، اليوم، بعد شعوره بالتعب وآلام في الجسم.

وأوضحت وكالة "رويترز"، أن ذلك يأتي بعد أربعة أيام من قول الوزير إنه شُفي من مرض "كوفيد-19" الذي أصاب أكثر من 2.7 مليون نسمة في الهند.

ويعد "أميت شاه"، مساعدا مقربا من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو فعليا الرجل الثاني في مجلس وزرائه.

وقال معهد عموم الهند للعلوم الطبية، وهو مستشفى حكومي بالعاصمة نيودلهي، إن وزير الداخلية انتقل إليه.

وأضاف المستشفى في بيان "يشعر بالراحة ويواصل عمله من المستشفى"، مضيفا أن أحدث الاختبارات أثبتت خلوه من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

ويعتبر أميت شاه، أبرز سياسي هندي يصاب بعدوى كورونا.

وأمس الاثنين، قالت كيران مازومدار شو، رئيسة شركة بيوكون للأدوية، والتي تصنع علاجات لمرض "كوفيد-19"، إنها أصيبت بالمرض.

وسجلت الهند ثالث أكبر عدد من الإصابات بكوفيد-19 بعد الولايات المتحدة والبرازيل، ويتجاوز عدد الحالات الجديدة بها 50 ألفا يوميا منذ 30 يوليو.

وقفزت الإصابات في الهند بواقع 55079 حالة اليوم الثلاثاء في حين زادت الوفيات الناجمة عن كورونا 876 حالة ليصل الإجمالي إلى 51797 حالة وفاة.

واستقر العدد إلى حد كبير في مومباي ودلهي، لكنه في زيادة مطردة في مدن أصغر مثل بونيه وبنجالورو.