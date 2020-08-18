شعراوي: بوابة الخدمات الإلكترونية تتيح 42 خدمة للمواطنين

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن بوابه خدمات المحليات تتيح 42 خدمة بكل أدوات الدفع الإلكتروني لها وتقديم المستندات بشكل مؤمن ويسير، وكذلك استخراج الرخص المميكنة بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد وشركة أي فينانس، وستتوالى تباعا زيادة عدد الخدمات.

وأشاد شعراوي بمستوى التعاون المستمر بين الوزارة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى وشركات القطاع الخاص في مشروعات تحسين خدمات المحليات وجودتها ومتابعة وتحسين أداء المراكز التكنولوجية وقياس رأي المواطن في الخدمات وآليات تقديمها ضمن التكليف الرئاسي في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية بشأن إطلاق آلية الحصول على الخدمات من بوابة خدمات المحليات الإلكترونية، ويأتي البروتوكول الأول بشأن إدارة ومتابعة ميكنة وتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، وآخر بشأن التحصيل الإلكتروني لمستحقات المحافظات عن مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين، وبروتوكول ثالث بشأن تقديم وتوصيل مخرجات خدمات المحليات من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن محنة فيروس كورونا أدت إلى منحه لنا في الإسراع في خطوات استخدام التكنولوجيا الحديثة والإتاحة على شبكة الإنترنت، لافتا إلى أنه تم تنفيذ ذلك في العديد من الأعمال منها على سبيل المثال إدارة الاجتماعات والتدريب والتعليم والشكاوى وغيرها من الأنشطة الحكومية، والآن جاء الدور على أداء الخدمات المحليات ضمن حزمة من التكليفات الرئاسية.

وأضاف شعراوي أن هذا الأمر سيوفر على المواطن التوجه إلى أماكن أداء الخدمة وتحقيق الفصل التام بين طالب الخدمة "المواطن" ومتلقي طلب الخدمة "الشباك الأمامي بالمركز التكنولوجي" ومؤدي الخدمة "الشباك الخلفي في المركز والمدينة والحي وحتى مستوى الوحدة المحلية القروية".

وقال شعراوي إن الوزارة مستمرة في جهودها في سبيل الارتقاء بخدمات المحليات وآليات ومنافذ تقديمها وأدائها وتقوم بمتابعة أداء الخدمات والمراكز التكنولوجية بشكل مركزي وتطبيق العديد من المبادرات من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قنا وسوهاج بهدف تحسين أداء الخدمات وزيادة رضا المواطن عنها.

وأضاف الوزير أن البرتوكول الذي تم توقيعه يهدف إلى ضمان استدامه وحسن تشغيل وإدارة المراكز التكنولوجية، كما أنه يتواكب مع جهود الدولة ووزارة التنمية المحلية في تطبيق التحول الإلكتروني الكامل وبناء شبكات اتصالات ومعلومات فايبر (آلياف ضوئية) بين الجهات الحكومية ومنها المراكز التكنولوجية من خلال مشروع مصر الرقمية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية ورئيس الوزراء لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في ظل ثورة الإصلاح الإداري وما يصاحبها من تبسيط الإجراءات واستخدام الميكنة في أداء الخدمات والارتقاء بالكوادر البشرية القائمة على أداء الخدمات وتدريبها في محافظاتها وفي مقر مركز تدريب التنمية المحلية للتدريب بسقارة بما يحقق زيادة في رضا المواطنين عنها.