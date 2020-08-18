التنمية المحلية تكشف مزايا تثبيت مواعيد المحال خلال الفترة المقبلة

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أنه جار دراسة تثبيت مواعيد غلق المحال العامة والتجارية فى الفترة المقبلة، وهي من ثمار الاستفادة من تداعيات أزمة كورونا.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أنه سيتم تثبيت المواعيد، وجار دراسة الأمر مع عدة جهات، والمحافظات لاستطلاع آرائها فى الأوقات المناسبة، لمسألة فتح وغلق المحال، خاصة أن الوضع يختلف من محافظة لأخرى، سواء ساحلية أو سياحية وخلافه، وهل سيتم تحديد ميعاد واحد، لجميع المحلات أم سيتم السماح بمدة أطول للمواقع السياحية والساحلية، نظرا لاستقبالها وفود سياحية.

وأشار إلى وجود انضباط كبير من جانب من المواطنين، بمسألة فتح وغلق المحال خلال أزمة فيروس كورونا والتجاوب مع تعليمات الدولة، وسيتم الحفاظ على تلك المكتسبات، لافتا إلى وجود عدة مكاسب من تثبيت مواعيد فتح وغلق المحال العامة والتجارية.

وتتمثل فى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وعدم الإزعاج، والحفاظ على المرافق العامة للدولة، من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى، وإعطاء فرصة لجهود هيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية، للقيام برفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة.

ولفت إلى أن مسألة تثبيت المواعيد يساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظات، على إعادة الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية، والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى في مناطق كثيرة.

وأشار إلى أنه سيتم التوصل لآلية بما لا يضر بمصالح العاملين فى المحلات وأصحابها، والحفاظ على سير أعمالهم ومصدر رزقهم، وأيضا ضمان دور هيئة سلامة الغذاء والتعاون الوثيق بينها وبين الوزارة والجهات المعنية للرقابة على المنشآت الغذائية، ومنظومة سلامة الغذاء بها، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.