التنمية المحلية: مراجعة القيمة السعرية لبعض المناطق في مخالفات البناء

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن مجلس الوزراء استجاب لمطالب المواطنين بمد فترة سداد مبالغ جدية التصالح لمدة شهر تيسيراً على المواطنين، داعياً المواطنين إلى الاستفادة من القانون.

وأضاف شعراوي، في تصريحات منه على هامش زيارته لمحافظة الغربية، أنه جارٍ تلقي طلبات التصالح بكل المحافظات وإزالة أي عراقيل أمام المواطنين، لافتا إلى أن الدولة تسترد حقها بالتصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى أن القانون يحقق مصلحة المواطن.

وأشار إلى أنه تمت مراجعة القيمة السعرية لبعض المناطق في مخالفات البناء، خاصة أن السعر يختلف في كل منطقة داخل كل محافظة عن الأخرى.