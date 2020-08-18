إخلاء سبيل طالبين استعان أحدهما بالآخر لأداء اختبارات الشرطة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل طالبين، استعان أحدهما بالآخر، لأداء اختبارات كلية الشرطة بمنطقة التجمع الأول، وذلك بضمان محل إقامتهما، حيث قال الطالبان إنهما عملا ذلك بدون قصد ارتكاب جريمة ولم يعرفا القانون.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، إخطارا من الخدمات الأمنية بكلية الشرطة، بضبط طالب أثناء أدائه اختبارات كلية الشرطة، وبالفحص تبين أن المتهم ليس الطالب الموجود بياناته في الأوراق.

وبمواجهة الطالب المضبوط، اعترف أنه يؤدى الاختبارات مكان صديقه حتى يصبح لائقا طبيا، وتم ضبطهما وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.