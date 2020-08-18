المترو يواجه زحام المحطات بأكشاك التذاكر المتنقلة

دفعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، صباح اليوم، بأكشاك تذاكر متنقلة داخل صالات محطات مترو الأنفاق بالخطين الأول والثاني، لمواجهة زحام الركاب على منافذ بيع التذاكر داخل الصالات، تزامنا مع ثاني أيام تطبيق زيادة أسعار تذاكر المترو.

وأكد المهندس عصام منير، نائب رئيس شركة المترو للإدارة والتشغيل، أن حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة بالخطوط الثلاثة، بعد افتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث وهي "النزهة - عمر بن الخطاب - قباء - الهايكستب - هشام بركات - عدلي منصور"، وتزامنا مع تطبيق قرار زيادة أسعار تذاكر المترو، لافتا إلى أن الشركة تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال منير، لـ"الوطن"، إن الشركة نفذت أكشاك تذاكر متنقلة بجميع محطات مترو الأنفاق بالخطين الأول والثاني، في حين أنه تم تركيب ماكينات VTM في محطات الخط الثالث للمترو لاستخراج التذاكر آليا، ولتخفيف الزحام داخل صالات المحطات، والقضاء على الطوابير أمام منافذ بيع التذاكر بالمحطات، مشيرا إلى أن الخط الثالث للمترو يقدم خدمات ممتازة لجميع مرتادي، موضحا أن الشركة ستوقع غرامة مالية فورية قدرها 50 جنيها على الموزوغين من دفع قيمة تذكرة المترو، وذلك بمحضر رسمي بالمحطات.

يُذكر أنَّ الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعلن تحريك أسعار تذاكر قطارات المترو، وشملت الأسعار الجديدة زيادة سعر تذكرة استقلال منطقة واحدة التي تشمل أقل من 9 محطات من 3 جنيهات لتصبح 5 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، بينما إذا كانت الرحلة تتضمن استقلال محطات بالخط الثالث فتصبح سعرها 7 جنيهات بعدما كانت 5 جنيهات.

وتضمنت الأسعار زيادة سعر تذكرة استقلال منطقتين "من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة" من 5 جنيهات لتصبح 7 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، وإذا شملت استقلال محطات بالخط الثالث يصبح سعرها 10 جنيهات بعدما كانت 7 جنيهات.

وشملت الأسعار الجديدة زيادة سعر تذكرة استقلال ثلاث مناطق "أكثر من 16 محطة" من 7 جنيهات لتصبح 10 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال الخطين الأول والثاني.