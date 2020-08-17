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"القومية للأنفاق": ثمن تذكرة المترو لا يُغطي مصاريف تشغيله

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محمود البدوي
10:27 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
الدكتور عصام والي .. رئيس الهيئة القومية للأنفاق

الدكتور عصام والي .. رئيس الهيئة القومية للأنفاق

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن أسعار المترو الجديدة 5 و7 و10 جنيهات والتذكرة الأكبر بـ 39 محطة تشمل خطين أو 3 خطوط تبلغ 12 جنيهًا، موضحًا أن الهيئة تدعو المواطنين الذين يواظبون على ركوب المترو لعمل الاشتراكات، حيث يجري منحهم تخفيضا يصل إلى 57% عن قيمة التذاكر يبدأ من 44% للفئة الأولى وتصل لـ 57% لأكبر رحلة.

وأضاف "والي"، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الاستثناءات موجودة للطلبة وأسر الشهداء، فالطالب يدفع 41 جنيهًا كل 3 أشهر، ليحصل على خصم يصل  لـ 97%، مشيرا إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يحصلون على التذكرة بـ 50 قرشًا وفي الاشتراك تصل لـ 15 قرشًا بتخفيض يصل إلى 98.8%.

وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن استثناء كبار السن موجود أيضًا وفي الاشتراك يحصل على تخفيض 90% ويدفع 135 جنيهًا فقط، موضحًا أن ثمن التذكرة حتى الآن لا يغطي مصاريف المترو، فالدخل من التذاكر يبلغ 2 مليار جنيه في السنة، والمصروفات 4 مليارات جنيه للحفاظ على الخدمة، كما أن تكلفة إنشاء الخط الجديد للمترو 97 مليار جنيه.

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