"القومية للأنفاق": ثمن تذكرة المترو لا يُغطي مصاريف تشغيله

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن أسعار المترو الجديدة 5 و7 و10 جنيهات والتذكرة الأكبر بـ 39 محطة تشمل خطين أو 3 خطوط تبلغ 12 جنيهًا، موضحًا أن الهيئة تدعو المواطنين الذين يواظبون على ركوب المترو لعمل الاشتراكات، حيث يجري منحهم تخفيضا يصل إلى 57% عن قيمة التذاكر يبدأ من 44% للفئة الأولى وتصل لـ 57% لأكبر رحلة.

وأضاف "والي"، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الاستثناءات موجودة للطلبة وأسر الشهداء، فالطالب يدفع 41 جنيهًا كل 3 أشهر، ليحصل على خصم يصل لـ 97%، مشيرا إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يحصلون على التذكرة بـ 50 قرشًا وفي الاشتراك تصل لـ 15 قرشًا بتخفيض يصل إلى 98.8%.

وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن استثناء كبار السن موجود أيضًا وفي الاشتراك يحصل على تخفيض 90% ويدفع 135 جنيهًا فقط، موضحًا أن ثمن التذكرة حتى الآن لا يغطي مصاريف المترو، فالدخل من التذاكر يبلغ 2 مليار جنيه في السنة، والمصروفات 4 مليارات جنيه للحفاظ على الخدمة، كما أن تكلفة إنشاء الخط الجديد للمترو 97 مليار جنيه.