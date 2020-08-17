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خالد أبوبكر عن رفع أسعار تذاكر المترو: "المواطن هيركب قطر ميبوظش"

كتب:

شريف سليمان
10:51 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
الإعلامي خالد أبو بكر

الإعلامي خالد أبو بكر

هاجم الإعلامي خالد أبوبكر، جماعة الإخوان الإرهابية، بسبب هجومها على الدولة المصرية، بسبب تحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أن الجماعة الإرهابية تريد التشكيك في العلاقة بين الحكومة والمواطن: "عاوزين يعملوا فيلم صعبانيات كبير جدًا، لكن تكلفة الافتتاحات كبيرة جدًا، ومصر قررت إن المواطن يركب قطر أو مترو ميبوظش والمواطن يقعد على كرسي نضيف لسنوات والقطر ميتعطلش والمحطات تكون نضيفة ونضمن الانضباط وتقليل الحوادث عن طريق تطوير السكك الحديدية والطرق".

وشدد على أهمية أن تتقاسم الحكومة التكلفة مع المواطن: "الحكومة متقدرش تعمل بيها حاجة عشان تضحك على نفسها، لكنها تقدم خدمة حقيقية وجيدة ومستمرة".

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