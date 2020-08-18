استشاري الأبحاث بشفاء الأورمان: بنك الأنسجة سيغير الطب خلال 10 سنوات

أكد استشاري الأبحاث بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر، اهتمام المستشفى بمجال البحث العلمي كونه يحسن من نسبة شفاء مرضى السرطان في صعيد مصر.

وأوضح استشاري البحث العلمي، أن مجال البحث العلمي جرى الاهتمام به منذ عام 2017، وقد تناول عدة نقاط أهمها أسباب المرض وأسباب كون بعض الأشخاص أكثر عرضة للمرض أكثر من الآخرين، والعوامل التي تؤثر في استجابة المرضى للسرطان وكيفية تحسين الصحة العامة للمريض حتى بعد الشفاء.

وأضاف أن أولى خطوات الاهتمام بمجال البحث العلمي في المستشفى هو إنشاء لجنة لأخلاقيات البحث العلمي للتأكد من أن كل الأبحاث التي تجرى تتبع الأسس العلمية، والأخلاقية السليمة وتم تسجيل اللجنة في وزارة الصحة وكذلك في مؤسسة الصحة الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع بأنه جرى إنشاء بنك الأنسجة والعينات وهو من أهم ركائز مجال البحث العلمي، لافتا إلى أن بنك الأنسجة سيغير تاريخ الطب في الـ10 سنوات المقبلة، ويجري العمل فيه بإعانة عينات أو أنسجة من المرضى الذين يجرون عمليات جراحية، وهي خاصية متاحة للباحثين بداخل المستشفى.

الأبحاث الجينية تسهم في عمل برامج وقاية مبكرة للعيوب الوراثية

ولفت إلى أنه جرى الاهتمام كذلك بالأبحاث الجينية والتي توضح من لديه استعداد للمرض والعيوب الجينية الوراثية، لدى عائلة المريض، وبذلك يتم عمل برامج وقاية مبكرة لهم.

ودعا استشاري الأبحاث العلمية بمستشفى شفاء الأورمان، إلى التبرع للمستشفى لاستكمال خدماته تجاه مرضى السرطان وفي القريب العاجل للأطفال.