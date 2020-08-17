إطلاق خدمة "التطبيب عن بعد" بنظام التأمين الشامل في الأقصر

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة التي يتم الاستعداد لإطلاقها في محافظة الأقصر كثاني محافظة يتم فيها تشغيل النظام الجديد، ستوفر كشفا طبيا متكاملا، يشمل جميع أفراد الأسرة بالكامل مع بدء التسجيل بالوحدات الصحية والمراكز الطبية المنتشرة بالمحافظة.

وكشف السبكي عن إطلاق الجيل الثاني من مستويات الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر الأكثر تطورًا في تقديم الرعاية الطبية للمنتفعين لأول مرة في مصر والذي يتميز بتيسير تقديم الخدمة وتشديد وتعزيز سبل مراقبتها بهدف ضمان حقوق المنتفع والوصول لأعلى مستويات الجودة وفقا للمعايير والمواصفات القياسية العالمية.

وأكد إطلاق أحدث نظام الكتروني في تقديم الخدمات الصحية "التطبيب عن بعد"، الذى يستهدف مناظرة الحالات وتشخيصها عن بعد من خلال التطبيقات الإلكترونية بكافة الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات، خاصة المرضى من كبار السن وأصحاب الحالات الحرجة والتعامل وقت الأوبئة والجوائح الصحية لتصبح المنظومة مسلحة بأعلى تقنيات العلاج والتعامل في كل وتحت أى ظروف وهو ما يضمن ديمومة واستمرارية الخدمة.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن الجيل الثانى من مستويات تقديم الخدمة والرعاية الصحية والتى تعتبر الوحدات والمراكز الصحية اللاعب الأساسي فيه يضمن تفعيل برامج طب الأسرة لأعلي مستوياتها وفقا للنظم العالمية كما يرتكز علي سبل التكنولوجيا والتحول الرقمى في نقل البيانات ومراقبتها والتفاعل السريع مع المنتفع مع قياس سريع لمؤشرات الأداء وتفعيل الرقابة الثلاثية من فروع الهيئة بالمحافظات وكذلك الإقليم ورئاسة الهيئة وهو ما يضمن جودة الخدمة.