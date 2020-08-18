أمينة خليل تروج لـ"توأم روحي": "متحمسة للفيلم ولا أستطيع انتظار عرضه"

روجت الفنانة أمينة خليل، لفيلمها الجديد "تؤام روحي"، عن طريق نشر صورة أفيش الفيلم عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وعلقت "خليل" قائلة، "أنا متحمسة للفيلم ده فوق ما تتخيلوا.. شكر كبير أوي أوي للرجل العظيم أحمد السبكي، وكل آل السبكي اللي دعموا الفيلم ده.. شكر قد الدنيا للمخرج الفنان عثمان أبو لبن علي مجهوده ورؤيته وحبه في السينما".

وأضافت الفنانة، "شكراً للفنان المحترم الجميل الصديق حسن الرداد.. شكراً للجميلة عايشة بن أحمد.. شكراً لكل حد اشتغل على الفيلم ده بأي شكل.. من قلبي، يارب يعجبكم يا أحلى جمهور وتنبسطوا بيه وتفرحولنا".

وتابعت، "لا أستطيع الانتظار حتى يوم العرض 19 أغسطس 2020".

يذكر أن فيلم "توأم روحي"، بطولة الفنانين حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

وكان آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة"، الذى تم عرضه فى موسم شم النسيم عام 2018 وشارك فى بطولته هنا الزاهد وماجد المصرى وبيومى فؤاد وحسن حسنى ومحمد لطفى وسامية الطرابلسى، من تأليف هشام ماجد وشيكو، وتدور أحداثه حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.