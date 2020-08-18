بيرو: نبذل جهودا لاعتماد لقاح كورونا في النصف الأول من 2021

أكد نائب وزير الصحة في بيرو، لويس سواريز، أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لاعتماد لقاح ضد كورونا بين الربعين الأول والثاني من عام 2021.

وقال "سواريز"، في تصريح نقلته وكالة أنباء "إنديانا" الرسمية في بيرو، إنه "في الوقت الحالي، لم يكمل أي من اللقاحات الثمانية الأكثر تقدما، المرحلة الثالثة، ومن المقدر أن تنتهي هذه المرحلة في الفترة بين أكتوبر وديسمبر من عام 2020 الجاري".

وأضاف، "ومع ذلك، قبل الإنتاج الشامل، يجب أن تحصل اللقاحات على موافقة من الهيئات التنظيمية مثل إدارة الأغذية والدواء".

وأوضح أن "الآلية الأولى تتم من خلال الشراء المباشر من المختبرات المنتجة. وتحقيقا لهذه الغاية، شكلت بيرو لجنة متعددة القطاعات تعمل على أساس اتفاقيات سرية لتلقي معلومات مفصلة عن تطوير كل لقاح".

وأكد "سواريز"، "أن الآلية الثانية تتم من خلال "كوفاكس"؛ وهو تحالف لقاحات دولي يسعى إلى جعل عملية شراء اللقاح وتوزيعه بين الدول منخفضة الدخل أكثر إنصافا.

وأشار إلى أنه حتى الآن، ضمنت هذه الطريقة اللقاح لـ20٪ من سكاننا، مختتما تصريحاته بالقول "إن المرحلة الأخيرة ومع إجراء تجارب سريرية في بيرو لاختبار اللقاحات، ستوفر المعامل جرعات بسعر خاص أو تتبرع بدفعات منها".