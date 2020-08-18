المنوفية تبحث مع هيئة الاستثمار دعم التعاون المشترك

استقبل، صباح اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوفد المرافق له.

تأتى هذه الزيارة في إطار مناقشة بحث الفرص الاستثمارية بالمحافظة، وتذليل المعوقات أمام المستثمرين لدفع عجلة التنمية، وتعظيم سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض المحافظة.

وأكد "أبوليمون" أن المحافظة تعمل على تسهيل كافة العقبات أمام المستثمرين، وتوفير مناخ مناسب لهم، وتشجيعهم على زيادة حجم الاستثمار، بما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها.

من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالجهود التى يقوم بها محافظ المنوفية منذ توليه حقيبة المحافظة، وسعيه الدائم لإقامة مشروعات استثمارية جديدة لدفع سبل التنمية، ودعم حركة الاستثمار، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بشأن زيادة الفرص الاستثمارية، وتوفير المناسب للمستثمرين والتشجيع على زيادة حجم الاستثمارات في كافة المجالات.