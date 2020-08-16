رفع 30 طن قمامة بـ6 مقالب في المنوفية

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، إنه تم البدء اليوم في رفع تراكمات القمامة بمقلب منوف العمومي، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات خلال عام 2020، يأتي هذا في إطار البروتوكول الموقع بين محافظة المنوفية وكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والهيئة العربية للتصنيع بشأن المساهمة في تنفيذ ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لقطاع منظومة البيئة والإنارة والرصف بدائرة المحافظة بقيمة إجمالية 135 مليون جنيه كدعم من البنكين لتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تضمّن البروتوكول توفير المعدات اللازمة لجمع القمامة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ومنها 3 لوادر، 5 سيارات قلاب سعة 30 طنًا، و5 سيارات قلاب سعة 70 طنًا، وكذا نقل ما يقرب من 500 إلى 600 ألف طن قمامة من مناطق التجميع والتي تقع في قلب المحافظة إلى المدفن الصحي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وحفاظاً على البيئة.

كما شمل البروتوكول رفع كفاءة وتطوير بعض المناطق العشوائية بمدينة سرس الليان ومنوف، وذلك من خلال النهوض بكفاءة البنية التحتية للصرف الصحي والرصف والإنارة ومياه الشرب بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع.

وأوضح محافظ المنوفية أن التكلفة الإجمالية لرفع مقلب منوف العمومي تبلغ 45 مليون جنيه لرفع 500 ألف طن قمامة إلى المدفن الصحي بالسادات وسيتم تطوير المقلب عقب الانتهاء منه وتطوير خطوط الفرز القديمة، كما أشار إلى أنه سيتم نقل تراكمات القمامة بالمقالب العمومية بمراكز قويسنا وتلا، وكذا مقلب طوخ طنبشا وكفر هلال وبركة السبع العمومي، فضلاً عن إنشاء 2 محطة وسيطة ثابته ببركة السبع وتلا، وكذا إنشاء خط فرز جديد بقويسنا.