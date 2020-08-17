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مدير "تعليم المنوفية" يتفقد كنترول الدبلوم الفني والصناعي بقويسنا

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إبراهيم الديهي
05:58 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
تفقد الكنترول

تفقد الكنترول

تفقد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية مقر لجنة النظام والمراقبة وتقدير الدرجات للدبلوم الفني الصناعي نظام ثلاث سنوات قطاع قويسنا بمدرسة الشهيد باسم شلف الثانوية الفنية التجارية بقويسنا والذي يضم محافظات الغربية والبحيرة.

وأكد سويد، أن العمل بالكنترول يسير وفق التوقيت الزمني المخطط له بالتزامن مع جميع الكنترولات الفنية الأخرى للانتهاء من تجهيز النتيجة في التوقيت الذي حددته الوزارة.

كما اطمئن سويد أثناء مروره على حجرات تقدير الدرجات وحجرات المراجعة والرصد على انتظام أعضاء اللجنة و اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل جائحة كورونا.

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