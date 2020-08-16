محافظ المنوفية يتابع أعمال رصف الشوارع الرئيسية بشبين الكوم

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة تفقدية بمدينة شبين الكوم، رافقه خلالها اللواء علاء رشاد السكرتير العام والمهندس علي عبدالدايم مدير مديرية الطرق بالمحافظة، تفقد خلالها أعمال رصف وتطوير شارع رجب القرط و7 شوارع جانبية بحي غرب شبين الكوم وبتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.

كما تفقد المحافظ أعمال إعادة رصف وتجديد الأرصفة بشاع سعد زغلول بحي شرق شبين الكوم بهدف توسعة الطريق بتكلفة ما يقرب من 3 ملايين جنيه بطول 800 متر، وخلال تفقده أعمال الرصف وجه المحافظ بإعادة رفع كفاءة الطريق الرئيسي لمدخل شبين الكوم مروراً بالمستشفى العسكري من خلال زراعة الأشجار وتخطيطه وتجميله باعتباره أحد الطرق الرئيسية المهمة للمدينة لإضفاء مظهراً حضارياً وتحسين جودة الخدمات.

وشدد محافظ المنوفية، على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف مع الالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة والمتابعة بصفة دورية للتأكد من مطابقة الرصف لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، مؤكداً حرصه على رفع كفاءة مشروعات البنية التحتية التي تنفذها المحافظة وخاصة قطاع الطرق باعتباره أحد المحاور الرئيسة لدفع عملية التنمية المستدامة.

يأتي هذا في إطار تحسين ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيء لأصله بهدف تسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات.