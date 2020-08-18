دراسة: مرتبات العاملين بالأثاث زادت 12 ألف جنيه من 2008 إلى 2019

في دراسة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، عن صناعة الأثاث في مصر وحجم الإنتاج ورواتب العاملين به شهريا خلال عام 2019، أكد أن رواتب العاملين في هذا القطاع ارتفعت من 5.5 ألف جنيه شهريا إلى 17.8 ألف جنيه في الفترة من 2008 إلى 2019.

وأوضحت الدراسة أن إجمالي قيمة الإنتاج بسعر السوق في مصر ارتفعت من 0.9 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة 107.3%، بينما ارتفع متوسط إنتاجية العامل الشهرية من 5.5 ألف جنيه إلى 17.8 ألف جنيه بنسبة 223.6 % خلال الفترة 2008 ــ 2019.

ولفتت الدراسة إلى أن المحافظات الحضرية احتلت المرتبة الأولى من حيث إجمالي الإنتاج بسعر البيع فقد ارتفع من 399.1 مليون جنيه إلى 597.4 مليون جنيه بنسبة 49.7 % خلال الفترة 2010 – 2019، وكذلك ارتفع إجمالي قيمة الصادرات من الأثاث من 1.4 مليار جنيه إلى 4.2 مليار جنيه بنسبة 204.2 %، وفي نفس الوقت ارتفع إجمالي قيمة الوادات من 1.5 مليار جنيه إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة 287.5 % خلال الفترة من 2010 ــ 2019.

وتابعت الدراسة أن الدول العربية احتلت المرتبة الأولى من حيث الصادرات المصرية من الأثاث، حيث تتراوح بين 55% و60 % بينما تأتي دول آسيا في المرتبة الثانية، وتستحوذ ما بين 19.3% إلى 28.6 % خلال الفترة من 2010 إلى 2019، فيما كانت المملكة العربية السعودية أكثر الدول العربية استيرادا من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من الأثاث لها نسبة تتراوح بين 32.5 % و56.6 % من إجمالي الصادرات المصرية للدول العربية.

واحتلت العراق المرتبة الثانية بنسبة تتراوح بين 9.1 % و23.0 % وذلك خلال الفترة من 2010 إلى 2019. بينما جاءت إيطاليا في المرتبة الأولى من حيث الصادرات المصرية للدول الأوروبية؛ حيث تستحوذ على نسبة تتراوح بين 12.1% و34% بينما تأتي هولندا في المرتبة الثانية، وتستحوذ على نسبة تتراوح 8.7 % و17.1% خلال الفترة 2010 ـــ 2019.

وأشارت الدراسة إلى أن الصين جاءت في مقدمة الدول الأسيوية من حيث واردات الأثاث من مصر، واحتلت المرتبة الأولى حيث استحوذت على نسبة بين 73.4% إلى 87.7% خلال الفترة من 2010 ـــ 2019.