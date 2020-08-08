أسعار الأثاث في مبادرة ما يغلاش عليك: خصومات تصل إلى 60%

أطلقت الحكومة المصرية مبادرة ما يغلاش عليك لتحفيز الاستهلاك، ودعم المنتج المحلي لمدة 3 أشهر، والتي تعرض عددا كبيرا من المنتجات، ما بين أجهزة كهربائية، وأدوات مطبخ، وأثاث.

وتستعرض "الوطن" الخصومات المعروضة في المبادرة، على 12 نوعا مختلفا من الأثاث، تشمل ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 60%.

أرخص أسعار الأثاث من مبادرة ما يغلاش عليك

كنبة خشب بسعر 6931 جنيهًا.

كرسي نوبي بسعر 10.83 ألف جنيه.

وحدة تخديم بسعر 4104 جنيهات.

سحارة خشب بسعر 5472 جنيهًا.

مرجيحة خشب بسعر 7410 جنيهات.

جزامة أو دولاب 3 كيلو بسعر 7378 جنيهًا.

جزامة أو دولاب 5 كيلو بسعر 9348 جنيهًا.

ترابيزة مقاس 120×60 بسعر 7410 جنيهات.

طقم ترابيزة 2 قطعة خشب بسعر 5130 جنيهًا.

كنبة فوتيه بسعر 18240 جنيهًا.

كرسي فوتيه بسعر 10830 جنيهًا.

غرفة نوم إسلامي بسعر 41952 جنيهًا.