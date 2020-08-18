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محمود مسلم

ضبط شخص بالإسكندرية لتنقيبه عن الآثار داخل منزله

كتب:

الوطن
12:49 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
التنقيب عن الأثار

التنقيب عن الأثار

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، حفر أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية، له معلومات جنائية، خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف مسكن الشخص المشار إليه وضبطه، والعثور على (حفر مردوم ذو فوهة رملية تختلف عن أرضية الغرفة - أجزاء من أواني فخارية وبعض كسر الفخار الذي يشتبه في أثريته - تشوينات من الأتربة - الأدوات المستخدمة في عملية الحفر).

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة تبين أثرية تلك القطع، وأن الحفر متاخم لمنطقة أثرية ويتم بغرض التنقيب عن الآثار، بمواجهته اعترف بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

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