"زراعة كفر الشيخ" تناقش رسالة: "الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتعدي على الأراضي"

منحت كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، رسالة الماجيستير للباحث محمد ابراهيم يوسف، وذلك عن رسالته التي جاءت بعنوان"الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتعدي على الأراضى الزراعية في محافظة كفر الشيخ".

وتكونت لجنة الاشراف على الرسالة من كل من الدكتور محمود فواز، أستاذ الاقتصاد الزراعي وعميد كلية الزراعة ، جامعة كفر الشيخ ، الدكتور مصطفى عبدربه القبلاوى، رئيس بحوث بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعيةوناقشها كل من الدكتور فوزى محمد الدناصورى، أستاذ الاقتصاد الزراعى المتفرغ بكلية الزراعة ، جامعة كفر الشيخ، الدكتور محمد حافظ الماحى، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد وإدارة الاعمال بكلية الزراعة ، جامعة الاسكندرية.

أشادت اللجنة بموضوع الرسالة، مؤكدة أنه من الموضوعات الهامة ، حيث تعد الأرض الزراعية ثروة نادرة يجب الحفاظ عليها وتنميتها، لذا يعتبر التعدي عليها جريمة في حق الأجيال القادمة بإهدار ثرواتها الطبيعية . مما ترتب عليه تآكل جزء من أجود الأراضي الزراعية والتي تعد مصدراً للغذاء ، وبالتالي يؤثر على معدلات الاعتماد الذاتي في توفير سلة الغذاء الرئيسية التي تحقق الأمن الغذائي المصرى من ناحية ، وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الأراضي الزراعية من ناحية أخرى .

واستهدفت الدراسة بصفة رئيسية التعرف علي الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التعدي علي الأراضي الزراعية في محافظة كفر الشيخ ، وذلك من خلال دراسة الاهداف الفرعية التالية: الوضع الراهن للتعديات على الأراضي الزراعية وحالات الازالة في مصر ومحافظة كفر الشيخ ، والتعرف عى أشكال وصور التعدى على الأراضى الزراعية ومساحتها بالمحافظة ، والوضع القانوني لحالات الترخيص ، وكذا تقدير الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التعدى على الأراضى الزراعية ، وتعويض الفقد فى هذا المورد الهام ، وأثر إقامة المشروعات على الاراضى الزراعية المتعدى عليها على خلق فرص عمل وفقاً لنوعية العمالة بمناطق اقامتها ، ومدي معرفة أصحابها بالآثار السلبية للتعدي على الأراضي الزراعية ، وأيضا الآثار الاجتماعية المترتبة على التعديات على الاراضى الزراعية. بالإضافة الى أهم المشاكل والمقترحات للحد من التعدى على الاراضى الزراعية وفقا لآراء أصحاب المشروعات ومتخذى القرار بالمحافظة .

كما توصلت الرسالة الى 10 نتائج وهى.

1-بلغ إجمالي عدد حالات التعدي بالجمهورية حوالى 1.7 مليون حالة ، بمساحة بلغت نحو 71.9 ألف فدان. في حين بلغت حالات الازالة حوالى 465.2 ألف حالة بمساحة بلغت نحو 26.1 ألف فدان تمثل نحو 27.2%،36.2% من اجمالى حالات ومساحات التعدى بالجمهورية على الترتيب خلال فترة ما بعد ثورة يناير (2011 – 2018) .

2- بلغ إجمالي عدد حالات التعدي بمحافظة كفر الشيخ نحو 95.8 ألف حالة، بمساحة بلغت حوالى 5.2 ألف فدان، في حين بلغت حالات الازالة حوالى 15.6 ألف حالة ، بمساحة بلغت نحو 1.4 ألف فدان تمثل نحو 16.3% ، 26.9% من اجمالى حالات ومساحات التعدى بالجمهورية على الترتيب خلال الفترة (2011 – 2018) .

3-ارتفاع المتوسط السنوى لمساحة التعديات على الاراضى الزراعية بالجمهورية من نحو 2.3 ألف فدان خلال فترة ما قبل الثورة ( 1983 – 2010) لنحو 10.3 ألف فدان خلال فترة ما بعد الثورة (2011 – 2018) بما يعادل نحو 5 أضعاف نظيره قبل الثورة ، كما ارتفع بمحافظة كفر الشيخ من نحو 93.3 فدان الى حوالى 740.7 فدان خلال نفس الفترتين بما يعادل نحو 8 أضعاف نظيره قبل الثورة .

4- وبدراسة أثر ثورة يناير 2011 على التعديات على الاراضى الزراعية بمحافظة كفر الشيخ ومساحتها وما تم إزالته منها وما لم يتم إزالته وجد أن فترة ما قبل الثورة (2003 – 2010) كانت الأقل تأثيرا من حيث التعديات على الأراضي الزراعية، حيث كانت التعديات فيها أقل من فترة بعد الثورة (2011 – 2018) .

5-أن التعدي على الأراضي الزراعية سواء على مستوى الجمهورية أو محافظة كفر الشيخ قد أخذ اتجاها متزايدا بعد ثورة يناير 2011 نتج عنه آثارا سلبية على الانتاج الزراعى ، وذلك بإحداثه خللا بمقومات الامن الغذائى ، وبالتالى قد يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى .

6- أن إجمالي الفقد لمساحة الاراضى الزراعية المتعدي عليها بمحافظة كفر الشيخ والبالغة حوالى 8 ألف فدان عام 2018. قد أدى الى فقد فى كل من : صافى الدخل الزراعى ، الإنتاجية الفدانية ، الأمن الغذائى ، فرصة العمل اليومى بحوالى 97.4 مليون جنيه ، 169 ألف طن ، 32.6 الف طن ، 1076.4 يوم عمل لكل رجل على الترتيب .

7- قدرت الدراسة اجمالى الرقعة المطلوب استصلاحها لتعويض الفقد في المساحة المزروعة بالمحافظة للفترة (2003 - 2018) بحوالى 17.6 ألف فدان ، باجمالى تكاليف تبلغ نحو 1.51 مليار جنيه .

8- وبدراسة أثر المشروعات الانتاجية الزراعية ، والمشروعات الخدمية غير الزراعية على المنطقة المقام عليها ونوع المستفيدين . تبين أنها قد أدت الى زيادة تلك المشاريع بنفس المنطقة بنسب بلغت نحو 81.3% ، 74.1 % على الترتيب . كما استفاد بإنتاجهم جميع الفئات العمرية ، وأيضا اصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة والمرتفعة . وبدراسة أثر تلك المشروعات على سعر المنتج فقد تبين انخفاض السعر نتيجة زيادة العرض منهما ، وذلك وفقا لرأي نحو 71.6% ، 76% ، بينما ذكر نحو 21.7% ، 20% بأن السعر لم يتأثر ، بينما ذكر نحو 6.7% ، 4% ان السعر قد ارتفع على الترتيب .

9- أوضحت الدراسة الاثار الاجتماعية الناتجة عن التعديات على الاراضى الزراعية بالمحافظة ومنها أن أغلبية أصحاب المشروعات المتعدين على الأراضي الزراعية يعرفون بأثر التعدي على نقص الإنتاج الزراعي ، وأثره على ارتفاع أسعار الغذاء ، وأن التعدي على فدان واحد من الأرض الزراعية يعمل على حرمان عشرة أفراد من غذائهم .10- بينت الرسالة أهم المشاكل التي تواجه أصحاب المشروعات ومتخذى القرار والحلول المقترحة للحد من التعدي علي الأراضي الزراعية بمحافظة كفر الشيخ .

كما توصلت لعددا من التوصيات وهي.

1-تشديد عقوبة التعدى على الاراضى الزراعية للمخالفين سواء من ناحية الغرامة أو الحبس ، أو بهاتين العقوبتين معا .

2- توجيه الغرامات المحصلة من التعدى على الاراضى الزراعية الى استصلاح واستزراع أراضي جديدة فى ظل الزيادة السكانية ، وانخفاض نصيب الفرد من الاراضى الزراعية .

3-زيادة تفعيل القانون الخاص بتخصيص نسبة من الحيازة لأصحابها للبناء عليها، وتحديد كردون عمرانى لكل قرية ، والاستفادة من المتخللات داخلها والسماح بالبناء عليها.

4- ضرورة العمل على تفعيل قانون الحاكم العسكري وإتاحة السبل القانونية للسادة للمحافظين ووحدات الادارة المحلية لمنع التعدى على الاراضى الزراعية، والإزالة الفورية للتعدى .

5-ضرورة حل مشكلة البطالة بين الشباب عامة ، والريفى خاصة من خلال ايجادفرص عمل تتلاءم مع الإقامة فى الريف ، وذلك من خلال توفير القروض اللازمة للمشروعات الزراعية الصغيرة في القرى مع توفير تسهيلات السداد .

6-العمل على زيادة دخل الزراع من الانتاج النباتي بما يتناسب مع نظيره من الأنشطة غير الزراعية الأخرى ، حيث بينت الدراسة أن مساحة مشروعات المحاجر وورش ومغاسل السيارات كانت أكبر مساحات التعدي ، يليها الإنتاج الداجنى ، ثم مناحل العسل وحظائر المواشى، الأمر الذى يبين ارتفاع الاجور فى القطاعات غير زراعية لمواجهة نفقات المعيشة مقارنة بالقطاع الزراعي.

اكدت اللجنة، على أن الرسالة بها مجهود قومى لوضع الخطط اللازمة للحفاظ على الموارد الأرضية الزراعية في مصر عامة ، ومحافظة كفر الشيخ خاصة ، حيث توصلت الى وضع تصور لمتخذي القرار للحلول والبدائل التي تحد من تلك التعديات على الاراضى الزراعية ، بهدف المحافظة على الرقعة الزراعية الخضراء كمصدر رئيسي للأمن الغذائي القومي ، وكحق للأجيال القادمة فى تنمية زراعية مستدامة .