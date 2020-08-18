صور.. نائب محافظ كفر الشيخ يترأس لجنة تقييم المرشحين

ترأس عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، الاثنين، لجنة تقييم واختيار المرشحين بمقر الديوان العام لمحافظة كفر الشيخ، لحضور عدد من البرامج التدريبية المتخصصة، التي سيتم عقدها بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة، خلال خطة التدريب للعام 2020/ 2021.

تشمل برامج تدريب المدربين TOT ودورات قادة المستقبل ودورات إدارة المشروعات الاحترافية PMP وغيرها من البرامج.

بحضور أعضاء اللجنة هيام الطباخ، معاون المحافظ لشؤون التنمية الريفية، وكريم السماحي، مدير إدارة التدريب الإداري، وعادل البيلي مدير إدارة الموارد البشرية بالمحافظة.

وأكد البشبيشى، على استحداث عدد من المعايير المهنية المتخصصة، في اختيار مرشحي هذا العام، تشمل تقييمات تحريرية، وأسئلة موضوعية وتقييمات سيكومترية، وصولا إلى مقابلات فردية مباشرة مع لجنة التقييم للوصول لأفضل العناصر للاستفادة من تلك البرامج، وتحقيق مخرجات تدريب عالية الجودة.

وأضاف كريم السماحي، مدير إدارة التدريب الإداري، أن اللجنة تستمر حتى اليوم، والتي ستستفيد من البرامج التدريبية المتخصصة، التي سيتم عقدها بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية.