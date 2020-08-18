إزاي تسجل بـ"ثانوية.نت" للاطلاع على مراجعات الدور الثاني لطلاب ثانوي؟

قدمت وزارة التربية والتعليم المراجعات النهائية لمختلف المواد الدراسية لامتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، وذلك على منصة "ثانوية. نت"، على أن تكون المراجعات متاحة مجانا حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.

ولكي يتمكن الطلاب من الاطلاع على المراجعات، يجب إنشاء حساب على منصة ثانوية نت من خلال الدخول على المنصة من هنـــــــــــا، ثم التسجيل بإحدى الطرق التالية:

التسجيل عن طريق حساب موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الخاص بالطالب.

التسجيل من خلال حساب جوجل، من خلال كتابة البريد الإلكتورني، وسيتم إرسال رسالة يمكن من خلالها الدخول للمنصة.

التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني من خلال كتابة الاسم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم تأكيد كلمة المرور والضغط على خانة إنشاء حساب.