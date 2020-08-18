أحمد مراد: سمير أقرب شخصيات "الأصليين" لقلبي

نشر المؤلف أحمد مراد صورة تجمعه بالفنان ماجد الكدواني، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلق عليها قائلاً، "مع سمير عليوة.. بطل فيلم الأصليين وأحب شخصياتي إلى قلبي".

تدور أحداث الفيلم حول سمير عليوة رب أسرة صغيرة وموظف بنك مستقر في عمله منذ سنين لكنه يُفصل فجأة بعد قرار بتخفيض العمالة.

ويتلقى سمير الصدمة التي لا يستطيع مواجهة أسرته بها، فيحاول أن يبحث عن وظيفة جديدة ثم يفاجأ بأن رصيده في البنك أصبح صفرًا لسداد أقساط متأخرة، بعد أيام يفتح سمير الباب ليلًا ليجد صندوقا يحوي هاتف محمول، ودعوة لوضع بصمته، في الهاتف يشاهد سمير سلسلة من الصور والفيديوهات التي تتناول ماضيه، ليتلقى مكالمة بعدها تغير حياته إلى الأبد.

فيلم "الأصليين" من إنتاج عام 2017، بطولة ماجد الكدواني، خالد الصاوي، منة شلبي، محمد ممدوح، كندة علوش وهناء الشوربجي ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.